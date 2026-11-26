La directora del grupo iaFarma de Hefame, Carmen Fraile, en la mesa redonda ‘Del laboratorio a la rebotica en la era digital’, celebrada en el marco de las jornadas 'Tu cita 2026: Una nueva mirada', organizadas por Farmasoft, empresa de Glintt Life - GRUPO HEFAME

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de farmacias iaFarma, impulsado por Hefame, ofrece a las farmacias la integración de sus servicios con los principales programas de gestión (ERP) del mercado, una solución permite que cualquier oficina de farmacia pueda gestionar los servicios del grupo desde su propio programa, sin necesidad de cambiar de plataforma.

De este modo, la farmacia puede disponer en el mismo entorno de la información de gestión del negocio y de los datos de sus pacientes, según ha informado Hefame.

Así lo ha explicado la directora del grupo iaFarma de Hefame, Carmen Fraile, en la mesa redonda 'Del laboratorio a la rebotica en la era digital', celebrada en el marco de las jornadas 'Tu cita 2026: Una nueva mirada', organizadas por Farmasoft, empresa de Glintt Life, donde los participantes han abordado el papel de la tecnología y el uso de los datos en la evolución de la farmacia.

La ejecutiva ha recordado en su intervención que "nos encontramos ante un nuevo concepto de farmacia que permite que los usuarios puedan realizar pedidos por distintos canales: compra directa en el punto de venta, online o en el kiosco (venta digital a través de un catálogo táctil, en la propia farmacia), y ha destacado como "un valor" que estos canales puedan gestionarse de manera coordinada desde el programa de gestión.

En su intervención, la responsable del grupo se ha referido a F+ Online, la solución de comercio electrónico de iaFarma, que permite a las farmacias disponer de su propia web y de un kiosco digital donde los clientes pueden realizar pedidos.

Asimismo, ha destacado que "el hecho de que tanto las operaciones realizadas online como todas las ventas en la propia farmacia estén integradas en el mismo programa de gestión permite al farmacéutico mantener el control de los pedidos y del stock, sin tener que gestionar por separado las ventas presenciales y las digitales".

La directora ha calificado los programas de gestión como "estratégicos" en la actividad farmacéutica, porque permiten integrar los datos sobre ventas, compras y existencias de la farmacia, mostrando con precisión el estado del negocio, y anticipar necesidades, optimizar la toma de decisiones, ajustar las compras y dimensionar el stock según las necesidades de cada momento, tareas en las que cuentan con el apoyo y visión del mercado de los consultores iaFarma.

Ha subrayado que el hecho de que los servicios de tecnología, consultoría, análisis de datos, marketing, fidelización y servicios profesionales de salud que iaFarma pone a disposición de las farmacias del grupo estén integrados en los principales programas de gestión con los que trabaja la farmacia, permite al farmacéutico agilizar la organización de su negocio y dedicar más tiempo a la atención de sus pacientes de una forma más personalizada.

IaFarma cuenta con soluciones, que también se integran en el programa de gestión, que amplían las posibilidades de relación entre la farmacia y el paciente más allá de la dispensación, como servicios de salud tales como la campaña de detección de la diabetes tipo II que permite aprovechar la tecnología para reforzar la labor asistencial del farmacéutico.