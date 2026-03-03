Vox acuerda sustituir a Antelo por Martínez Alpañez en la portavocía del grupo parlamentario

El diputado de Vox, Rubén Martínez Alpañez, y el hasta ahora portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo - VOX

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia ha acordado, por mayoría absoluta de sus diputados, que Rubén Martínez Alpañez releve a José Ángel Antelo como portavoz del grupo.

Como consecuencia de este cambio, también se ha procedido a la designación de los nuevos portavoces adjuntos, que son María José Ruiz y Alberto Garre López, según ha informado Vox.

Este acuerdo, adoptado de conformidad con las normas del Grupo Parlamentario, ha sido comunicado a la Mesa de la Asamblea para su toma en consideración a todos los efectos.