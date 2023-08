La Guardia Civil auxilia a una madre que acudió con su niño gravemente herido al cuartel de Totana (Murcia)

TOTANA (MURCIA), 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado a una mujer que acudió al cuartel de Totana (Murcia) con su hijo de tres años desfallecido, después de sufrir un accidente doméstico al caer sobre una mesa de cristal, lo que le originó una fuerte hemorragia en un brazo, según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La actuación se inició cuando una mujer se presentó en el cuartel en estado de shock, con un niño en brazos que presentaba una severa herida que sangraba de forma abundante, después de caer sobre una mesa de cristal en su domicilio.

La madre no podía más que pedir ayuda al ver que su hijo no reaccionaba a estímulos y que la pérdida de sangre no cesaba, por lo que los agentes iniciaron una primera atención, taponando la herida con gasas y haciendo presión sobre la zona mientras solicitaban la presencia de una ambulancia.

Aunque intentaban parar la hemorragia, la pérdida de sangre se tornaba peligrosa con riesgo para la vida del menor, que continuaba inconsciente, por lo que se optó por trasladarlo junto a su madre hasta el centro médico más cercano.

Desde ahí, fue derivado al hospital Rafael Méndez de Lorca, donde recibió una primera atención sanitaria, siendo trasladado hasta el hospital universitario Virgen de La Arrixaca de Murcia para ser sometido a una urgente intervención quirúrgica que duró cerca de tres horas.

La diligencia de los guardias civiles, quienes, ante la grave situación del niño no dudaron en trasladar al menor y a su madre hasta el centro médico de Totana, resultó ser crucial para salvar su vida, que precisaba, según valoración médica, de una inmediata intervención quirúrgica al afectar el corte a una de las arterias del brazo.