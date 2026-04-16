La Guardia Civil desarticula un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Cieza (Murcia)

1078484.1.260.149.20260416130646 Imágenes de la operación 'Persiles', que ha culminado con la detención de 11 integrantes de un clan familiar - GUARDIA CIVIL

CIEZA MURCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal en el municipio de Cieza (Murcia) en el marco de la operación 'Persiles', tras una investigación iniciada hace más de un año que ha culminado con la detención de 11 integrantes de un clan familiar como presuntos autores de los delitos de cultivo, elaboración y tráfico de drogas, además de defraudación de fluido eléctrico.

Durante la fase de explotación, los agentes realizaron cinco registros domiciliarios en los que se incautaron 401 plantas de cannabis sativa, 50 gramos de cocaína, 320 gramos de cogollos de marihuana listos para su distribución y 700 euros en efectivo, según ha informado el Instituto Armado.

Según se desprende de la invstigación, el grupo contaba con sus propias plantaciones de interior, conectadas ilegalmente a la red eléctrica, que abastecían de forma ininterrumpida varios puntos de venta de droga al menudeo de marihuana, hachís y cocaína.

La operación, que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Cieza, se precipitó tras detectar un trasiego continuo de clientes, así como quejas vecinales y de usuarios de un centro de salud cercano debido a los olores y las constantes caídas de tensión eléctrica.

Además de las sustancias estupefacientes, la Guardia Civil intervino 14 teléfonos móviles, dos ordenadores, una carabina de aire comprimido y material para el cultivo 'indoor'.

Los arrestados tienen edades comprendidas entre los 24 y los 58 años, y aunque la principal estructura del clan se da por desmantelada, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con la causa.