1069362.1.260.149.20260316100840 Guardia Civil desmantela un activo punto de venta de drogas en Los Alcázares y detiene a 4 individuos - GUARDIA CIVIL

MURCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado un activo punto de venta de drogas en Los Alcázares. La operación 'Dimi' se ha saldado con la detención de los cuatro integrantes del grupo criminal.

En el registro efectuado en la vivienda, los investigadores se han incautado de más de un centenar de dosis de cocaína, 15 gramos de base de cocaína, cerca de un kilogramo de cogollos de marihuana y medio centenar de gramos de hachís, efectivo y otros efectos relacionados con el tráfico de drogas, como básculas de precisión y objetos utilizados para el preparado de las dosis.

La investigación se inició a finales del pasado mes de enero, cuando la Policía Local de Los Alcázares informó a la Benemérita de la existencia de una vivienda que se utilizada como punto de venta de drogas al menudeo.

Los especialistas en Policía Judicial de la Benemérita abrieron la operación y comprobaron, tras los primeros dispositivos de vigilancia establecidos sobre el inmueble y sus moradores, que recibía un notable trasiego de personas, la mayoría con antecedentes por consumo de sustancias estupefacientes, tanto de Los Alcázares como de municipios limítrofes.

Estos hechos habían generado cierta alarma social en la población, principalmente debido a que la vivienda estaba ubicada a unos metros de un centro educativo y de unas instalaciones deportivas, utilizadas con frecuencia por menores de edad.

Los investigadores comprobaron que se trataba de un punto de venta de distintos tipos de drogas, como cocaína, base de cocaína, marihuana y hachís, entre otras, y que era muy activo, recibía un constante número de visitas que permanecían en el inmueble un breve espacio de tiempo, para adquirir las dosis.

Los guardias civiles averiguaron que el grupo criminal estaba compuesto por una pareja, que habitaba en la vivienda y que utilizaban a dos drogodependientes para las tareas de venta y distribución de las sustancias estupefacientes las 24 horas del día, además de tener cometidos de seguridad para dar protección del lugar.

Los investigadores también comprobaron que las transacciones de la droga se realizaban en presencia de los hijos menores de los cabecillas, según informa la Guardia Civil en un comunicado.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, los agentes pusieron en marcha la fase de explotación de la operación, compuesta por cerca de medio centenar de efectivos, en la que se ha efectuado la entrada y el registro de la vivienda investigada, en el que se incautad la droga y otros efectos relacionados con la actividad delictiva ahora esclarecida.

La operación ha culminado con la detención de los dos cabecillas y los otros dos miembros del grupo delictivo, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública, por tráfico de drogas.