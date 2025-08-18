La Guardia Civil desmantela en Bullas (Murcia) un grupo delictivo dedicado a cometer robos

Una de las arrestadas es conducida por un agente de la Guardia Civil hasta un vehículo policial - GUARDIA CIVIL

BULLAS (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desmantelado en Bullas (Murcia) un grupo delictivo, conformado por una mujer y dos hombres, dedicado a cometer robos tanto en viviendas del casco urbano como a viandantes, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana iniciaron las actuaciones hace unas semanas al detectar la comisión de varios robos el municipio. El primero de los hechos esclarecidos tuvo lugar a plena luz del día cuando a una persona que estaba paseando por una calle le sustrajeron con violencia algunas joyas e intentaron quitarle también el bolso que portaba.

La agresividad con la que se materializó el robo originó a la víctima unas lesiones que precisaron asistencia médica.

Mientras se investigaba este robo, los guardias civiles constataron la comisión de otro en una vivienda. En este caso, comprobaron que se había cometido empleando la fuerza hasta acceder al interior del inmueble, donde se apoderaron de diversas piezas de joyería y dinero en efectivo.

Además de la inspección técnico-ocular realizada en la vivienda para obtener todos los indicios posibles, los agentes llevaron a cabo un amplio dispositivo de inspección en comercios de compra-venta de oro que dio sus frutos poco después con la localización de las joyas sustraídas en un municipio limítrofe.

El análisis de la información recabada durante la investigación permitió a la Guardia Civil identificar a tres vecinos del municipio --dos hombres y una mujer con antecedentes por delitos similares--, sobre los que se fijó la principal línea de investigación.

Una vez obtenidos los indicios necesarios, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda sobre los sospechosos, que ha culminado con su detención como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza y lesiones.

Las piezas de joyería recuperadas por la Benemérita en el comercio de compra-venta de oro han sido devueltas a sus propietarios.