La Guardia Civil desmantela un grupo criminal dedicado a cometer robos con violencia en Los Alcázares (Murcia)

El detenido se introduce en un vehículo de la Guardia Civil tras su detención - GUARDIA CIVIL

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal conformado por cuatro vecinos de Los Alcázares (Murcia) a los que se les atribuye la presunta autoría de varios robos con violencia y hurtos en el municipio, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación, enmarcada en la operación 'Cofilatón', arrancó el pasado febrero, cuando un joven irrumpió a punta de pistola en una caravana estacionada en Los Narejos. Los moradores opusieron resistencia y el robo no llegó a consumarse.

Minutos más tarde, en una playa próxima, un chico fue asaltado dentro de su coche por un hombre encapuchado. El agresor, que también llevaba una pistola, golpeó a la víctima en la cabeza hasta apoderarse de su teléfono móvil.

Especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil iniciaron la investigación con la declaración de las víctimas y la obtención de imágenes de cámaras de videovigilancia, así como con gestiones para la localización del móvil robado.

Todos los indicios permitieron identificar a un primer sospechoso, un joven de Los Alcázares que se relacionaba en el mundo delictivo con otros tres vecinos. Los guardias civiles conocieron que el grupo actuaba de forma organizada, si bien el más violento, que era el supuesto líder, a veces lo hacía solo.

La Guardia Civil y la Policía Local de Los Alcázares mantuvieron una serie de dispositivos operativos dirigidos a la detención de los sospechosos. La explotación de la operación se precipitó cuando en un polígono industrial del municipio se produjo una riña.

Las patrullas desplazadas al lugar localizaron al principal sospechoso --que fue detenido-- con heridas en el cuello, la espalda y una mano, producidas con un objeto cortante. Al parecer, miembros del grupo lo habían obligado a subir a un coche para trasladarlo en contra de su voluntad hasta el polígono, donde tuvo lugar una reyerta por supuestas desavenencias entre los miembros de la red.

Según se desprende de la investigación, el grupo criminal se dedicaba al robo en viviendas, al hurto de bicicletas e incluso a otros delitos más violentos, como los robos con intimidación o las amenazas.

A los cuatro detenidos se les imputa la presunta autoría de los delitos de robo con fuerza (2), robo con violencia (2), hurto (3), amenazas, tenencia ilícita de armas, detención ilegal, lesiones y de pertenencia a grupo criminal.