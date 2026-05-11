La Guardia Civil detiene a cuatro individuos implicados en una violenta riña en Cieza

1085895.1.260.149.20260511123840 Uno de los detenidos custodiado por dos agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

CIEZA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Cieza, ha detenido a cuatro hombres con edades comprendidas entre los 31 y los 39 años por su presunta implicación en una violenta riña tumultuaria ocurrida recientemente en la vía pública del municipio, según ha informado la Benemérita.

A los arrestados se atribuye la presunta autoría de los delitos de robo con violencia en grado de tentativa, daños, lesiones y atentado a agente de la autoridad.

La actuación se inició de madrugada, cuando el Instituto Armado recibió numerosas llamadas telefónicas de vecinos que alertaban de una violenta riña en la avenida Juan Carlos I de Cieza. Las alertas informaban de que varias personas se habían enfrentado y que algunas estaban lanzando piedras, adoquines y otros objetos contundentes.

Patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Cieza se desplazaron al lugar y localizaron a varios individuos, quienes, al percatarse de la presencia policial, huyeron.

Los agentes se desplegaron e iniciaron la persecución a pie de los sospechosos que, en su fuga, se mostraron extremadamente hostiles, llegando a arrojar piedras y otros objetos pesados. Sin embargo, el dispositivo policial permitió que fueran interceptados y detenidos sin tener que lamentar daños personales.

La investigación posterior permitió determinar que el incidente se originó cuando los detenidos intentaron ser atendidos en dos establecimientos de hostelería que se encontraban en hora de cierre.

Ante la negativa de los empleados, reaccionaron con extrema violencia: agredieron al personal e incluso intentaron sustraer con violencia un patinete eléctrico a uno de los trabajadores.

La Guardia Civil llevó a cabo la inspección técnico ocular en la zona de la reyerta, donde se localizaron seis vehículos dañados y otros desperfectos en el mobiliario urbano.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Gracias a la colaboración ciudadana, se obtuvieron vídeos y testimonios que permitieron vincular a los sospechosos con el rol que cada uno de ellos desempeñó en el altercado.

La actuación policial finalizó con la detención de cuatro hombres, a los que se atribuye la presunta autoría de los delitos de robo con violencia en grado de tentativa, daños, lesiones y atentado a agente de la autoridad.