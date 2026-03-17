La Guardia Civil detiene a dos hombres por sustraer 500 kilos de mandarinas en una finca de Campos del Río

1069887.1.260.149.20260317130410 Sucesos.-La Guardia Civil detiene a los dos presuntos autores de la sustracción de fruta en una finca de Campos del Río - GUARDIA CIVIL MURCIA

CAMPOS DEL RÍO (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia, dentro de los servicios establecidos para prevenir los robos en explotaciones agrícolas, ha detenido 'in fraganti' a dos experimentados delincuentes como presuntos autores de los delitos de hurto, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, falsedad documental, daños y contra la seguridad vial.

Los detenidos fueron sorprendidos en un punto de verificación de personas y vehículos con más de 500 kilos de mandarinas que acaban de sustraer de una finca e intentaron darse a la fuga del control con el vehículo y luego a pie, ha informado la Benemérita.

Los hechos tuvieron lugar la pasada semana, en el municipio de Campos del Río, mientras la Guardia Civil desarrollaba un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana en los extrarradios del municipio. Uno de los vehículos seleccionado por los guardias civiles era una furgoneta que transportaba una considerable carga de mandarinas. Al proceder a su identificación y verificación, sus dos ocupantes realizaron una maniobra evasiva, dieron marcha atrás de forma brusca y colisionaron contra el vehículo oficial, al que causaron daños.

Como no pudieron huir con el vehículo, lo abandonaron en el control e iniciaron la huida a pie, pero fueron localizados y detenidos poco después por los guardias civiles que desarrollaban el dispositivo preventivo de seguridad ciudadana. Durante la intervención, los guardias civiles sufrieron lesiones, por las que precisaron asistencia sanitaria.

Se recuperaron más de media tonelada de mandarinas y los agentes verificaron que los detenidos circulaban con la matrícula trasera de la furgoneta oculta con una bolsa de basura, para dificultar su identificación.

Se trata de dos delincuentes con un dilatado historial delictivo a sus espaldas a los que se les atribuye la presunta autoría de los delitos de delitos de hurto, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, falsedad documental, daños y contra la seguridad vial.