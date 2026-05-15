La Guardia Civil detiene a un experimentado delincuente por un robo con violencia en Águilas

El detenido es custodiado por dos agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

ÁGUILAS (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha culminado la operación 'Asaura' con la detención de un joven de 20 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en el municipio de Águilas, según ha informado la Benemérita.

El arrestado, que cuenta con un amplio historial delictivo por hechos similares en la localidad, está acusado de asaltar a un hombre para sustraerle 500 euros tras vigilarlo previamente en un establecimiento de ocio.

Los hechos se remontan a finales del pasado marzo, cuando, según la denuncia, la víctima fue abordada de madrugada cuando regresaba a su domicilio tras salir de un bar. El asaltante, tras seguirlo por calles poco transitadas, le propinó un puñetazo en el rostro y le arrebató la cartera.

La investigación del Instituto Armado permitió determinar que el agresor había seleccionado a su objetivo dentro del local, donde simuló ser un cliente mientras mantenía una actitud de vigilancia sobre la víctima.

El análisis de las cámaras de seguridad ha resultado determinante para el éxito de la operación. Las grabaciones del establecimiento y de un comercio cercano mostraron al sospechoso esperando en el exterior, apoyado en una barandilla y fingiendo consultar su teléfono móvil.

En el momento en el que la víctima abandonó el bar, el detenido inició el seguimiento ocultándose en las sombras y, justo antes del ataque, se cubrió el rostro subiéndose la cremallera de la sudadera y colocándose la capucha para dificultar su identificación.

La Benemérita subraya que el detenido es un experimentado delincuente habitual de la zona.

La operación 'Asaura' se enmarca dentro de los planes preventivos de seguridad ciudadana que la Guardia Civil mantiene activos en la Región de Murcia para combatir los delitos contra el patrimonio y la integridad física.