La Guardia Civil detiene en Mazarrón a un hombre acusado de amenazas con armas de fuego y tráfico de drogas

La Guardia Civil detiene en Mazarrón a un hombre acusado de amenazas y tráfico de drogas - GUARDIA CIVIL MURCIA

MAZARRÓN (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Mazarrón a un hombre de 42 años como presunto autor de los delitos de amenazas con arma de fuego y tráfico de drogas, después de que varios vecinos de una urbanización denunciaran amenazas por parte del sospechoso, según informaron fuentes del instituto armado.

La investigación se inició el pasado mes de julio a raíz de varias denuncias presentadas por residentes de la zona, que alertaron de una serie de amenazas presuntamente protagonizadas por un vecino al que relacionaban también con la venta de sustancias estupefacientes.

Los agentes recabaron diferentes indicios que permitieron identificar al sospechoso, quien, según la investigación, habría actuado con la intención de evitar que las víctimas denunciaran los hechos. Entre las amenazas investigadas se encuentra una en la que presuntamente habría utilizado un arma de fuego.

Asimismo, la Guardia Civil averiguó que el detenido habría intentado introducirse en el negocio de la venta de droga en varios locales de ocio de la zona y que, presuntamente, habría intimidado a algunos de sus propietarios.

Los dispositivos de vigilancia establecidos en torno al sospechoso permitieron localizar su domicilio, por lo que los agentes solicitaron al juzgado un mandamiento de entrada y registro.

Durante el registro de la vivienda, la Guardia Civil localizó varias armas prohibidas, entre ellas un puño americano y una navaja tipo mariposa, además de más de medio kilo de metanfetamina.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención del hombre, de 42 años, al que se atribuye presuntamente la comisión de los delitos de amenazas con arma de fuego y tráfico de drogas.