Guardia Civil detiene a una persona con más de 2.000 plantas de marihuana en una nave industrial de San Javier

Guardia Civil detiene a un individuo con más de 2.000 plantas de marihuana en una nave industrial de San Javier

MURCIA 22 Oct.

La Guardia Civil ha detenido a una persona en el marco de la operación 'Pilastra', que ha permitido desmantelar un invernadero tipo indoor, formado por dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación, donde han sido incautadas más de 2.000 plantas de marihuana en fase de floración en la localidad de San Javier.

La investigación se inició cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita recopilaban indicios sobre la posible producción ilícita de marihuana en dicha localidad.

La Guardia Civil localizó una nave industrial, en un polígono industrial del municipio marmenoriense, sospechosa de albergar un invernadero oculto.

El recinto había sido conectado fraudulentamente al suministro eléctrico y en su interior permanecía, de forma ininterrumpida, un individuo, signos estos inequívocos de la existencia de un cultivo de marihuana a pleno rendimiento.

Recientemente, el resultado de la investigación fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial que otorgó el correspondiente mandamiento de entrada y registro.

Un amplio dispositivo policial llevó a cabo el registro de la nave donde se localizaron más de 2.000 plantas de marihuana, en plena floración, listas para su recolección.

Las plantas se encontraban distribuidas en dos habitáculos de unos 200 metros cuadrados cada uno, dotados de aparatos de aire acondicionado, lámparas halógenas, transformadores de corriente, filtros y bombas de riego, entre otros.

La operación 'Pilastra' ha finalizado con la detención de una persona como presunta autora de los delitos de cultivo y elaboración de droga y de defraudación de fluido eléctrico. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones.