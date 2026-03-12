Guardia Civil detiene a 5 personas que abandonaron una autocaravana averiada con más de 500 kilos de hachís - GUARDIA CIVIL

MURCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal, supuestamente dedicado al transporte de droga hasta países de Europa, que abandonó una autocaravana averiada, con más de 500 kilos de hachís y marihuana dentro, junto a la autovía A7, a su paso por Alhama de Murcia.

La operación 'Alhauto', desarrollada durante más de seis meses, ha culminado con la detención de cuatro hombres y una mujer, vecinos de Almería, como presuntos autores de los delitos de tráfico de droga, conducción temeraria, daños, simulación de delito y de pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició el pasado verano, cuando el Servicio de Conservación de Carreteras alertó a la Guardia Civil del hallazgo de varios bultos de hachís sobre el asfalto de la autovía A-7.

La Guardia Civil se incautó del material y realizó un reconocimiento de la zona que permitió localizar, en una zona aislada próxima a la citada autovía, una autocaravana de matrícula extranjera.

Al vehículo le faltaba una de sus ruedas traseras y presentaba serios daños en la carrocería. En su interior, los guardias civiles se incautaron de numerosos paquetes prensados de marihuana y hachís, de envoltorio similar a los localizados en la autovía. Su pesaje arrojó un total de 170 kilos de hachís y 360 kilos de marihuana.

Desde ese momento, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación y recabaron indicios dirigidos a la localización y detención de los responsables del transporte de droga, informa la Benemérita en un comunicado.

Las pesquisas practicadas permitieron conocer la cronología de los hechos, que se inició cuando la autocaravana circulaba por la A- 7 dirección norte.

A su paso por el municipio de Alhama de Murcia perdió un neumático. Al parecer, el conductor continuó varios kilómetros mientras la llanta sin rueda rozó la carrocería hasta dejar una abertura en la parte inferior, por donde cayeron algunos de los bultos a la calzada.

Varios usuarios de la vía sufrieron desperfectos en sus vehículos al tener que sortear los obstáculos que la caravana fue dejando tras de sí. La Guardia Civil realizó una labor de obtención de indicios y descubrió que la mujer que había alquilado la autocaravana en Málaga al día siguiente denunció en Almería su robo.

Las tareas de investigación permitieron averiguar que, aunque el día del suceso el conductor iba solo, otros individuos hacían de escolta a bordo de un turismo de alta gama, conocido como 'vehículo lanzadera'.

Entre estas personas, supuestamente, iba la mujer, esposa del conductor de la autocaravana. Recientemente, especialistas en Policía Judicial encargados del caso han finalizado la operación 'Alhauto' con la identificación, localización y detención de los miembros del grupo criminal.

Se trata de cuatro hombres y una mujer -algunos con antecedentes por narcotráfico-, con edades comprendidas entre los 21 y los 51 años y vecinos de los municipios almerienses de Berja, Roquetas de Mar y El Ejido, a los que se atribuye la presunta autoría de los delitos de tráfico de droga, conducción temeraria, daños, simulación de delito y de pertenencia a grupo criminal.