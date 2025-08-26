La Guardia Civil detiene al presunto autor de una decena de robos en comercios de Los Alcázares (Murcia)

El ladrón es captado por la cámara de un establecimiento hostelero - GUARDIA CIVIL

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarrollado en Los Alcázares (Murcia) la operación 'Handel 25', que se ha saldado con la detención de un joven como presunto autor de al menos una decena de robos con fuerza cometidos en comercios del municipio costero, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Especialistas en Policía Judicial abrieron la operación a principios de verano, cuando detectaron un notable incremento de robos con fuerza en establecimientos públicos de Los Alcázares, lo que había generado cierta alarma social entre los empresarios del sector.

Las inspecciones técnico-oculares y otras pesquisas permitieron recabar numerosos indicios sobre la forma ilícita de actuación y la identidad del autor.

Así, el 'modus operandi' utilizado era similar en todos los robos. El ladrón siempre accedía a los comercios después de romper alguna puerta o cristalera, para lo que utilizaba un objeto contundente, una piedra de grandes dimensiones o un adoquín.

Todos los robos se materializaban a altas horas de la madrugada y, durante su comisión, el autor iba encapuchado, ocultando su rostro para evitar ser vinculado con el robo.

Su objetivo principal eran restaurantes, cafeterías y comercios, de los que solía sustraer la caja registradora con el dinero efectivo que tuviera en ese momento en su interior y otros objetos como teléfonos móviles y bebidas alcohólicas.

En uno de los robos, la central de alarmas avisó de que alguien había accedido a un local del casco urbano. Varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local establecieron un dispositivo de cerco en la zona que permitió localizar a un joven que presentaba heridas, rozaduras y erosiones compatibles con el escalo de un muro y una valla del local asaltado y cuya apariencia, además, coincidía con la del sospechoso.

Una vez obtenidos los indicios necesarios, el joven resultó detenido y puesto a disposición judicial como presunto autor de delito de robo con fuerza.

No obstante, 11 días después se volvió a cometer un robo con fuerza en un restaurante de Los Alcázares y tres días después otro en unas instalaciones municipales. Los investigadores relacionaron al conocido delincuente con estos dos últimos robos, por lo volvió a ser arrestado.

La operación 'Handel 25' cierra, hasta el momento, con el esclarecimiento de una decena de robos con fuerza, si bien la investigación continúa abierta por lo que no se descarta la relación del detenido con otros hechos delictivos de similar naturaleza.