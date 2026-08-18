La Guardia Civil detiene en Torre Pacheco a un hombre con 80 gramos de cocaína y 60 gramos de MDMA - GUARDIA CIVIL MURCIA

TORRE PACHECO (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido en Torre Pacheco al copiloto de un vehículo como presunto autor de un delito de tráfico de droga, después de que los agentes localizaran en su poder un bolso con 80 gramos de cocaína, 60 gramos de MDMA y varias pastillas de éxtasis, además de una pequeña báscula de precisión.

La actuación se inició cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil prestaba servicio en el municipio de Torre Pacheco y realizaba labores de vigilancia en barriadas señaladas por los agentes como zonas proclives al tráfico de sustancias estupefacientes, según ha informado la Benemérita.

Durante estas labores, los agentes localizaron un turismo cuyo conductor, al percatarse de la presencia policial, actuó de forma esquiva, lo que llevó a los guardias civiles a sospechar que los ocupantes podían ocultar algún objeto o sustancia.

Tras comprobar la matrícula del vehículo, los agentes procedieron a interceptarlo. En ese momento, según la Guardia Civil, el copiloto ocultó un bulto bajo su asiento.

El registro del vehículo permitió localizar un bolso que contenía 80 gramos de cocaína, 60 gramos de MDMA, varias pastillas de éxtasis y una pequeña báscula de precisión, según ha informado la Benemérita.

La intervención se produjo a primera hora de la mañana y, según la investigación, permitió incautar las sustancias antes de su presunta distribución. La actuación concluyó con la detención del copiloto como presunto autor de un delito de tráfico de droga.