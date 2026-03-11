La Guardia Civil detiene en Torre Pacheco al presunto autor de una decena de delitos contra el patrimonio

El delincuente fuerza la caja registradora de un establecimiento - GUARDIA CIVIL

TORRE PACHECO (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un joven como presunto autor de una decena de delitos contra el patrimonio en Torre Pacheco (Murcia), en el marco de la operación 'Fauron', que aún continúa abierta, según ha informado la Benemérita.

En concreto, los agentes han esclarecido una decena de delitos relacionados con robos con fuerza en vehículos y comercios, hurtos y estafas por uso fraudulento de tarjetas bancarias sustraídas.

Las actuaciones se iniciaron el pasado noviembre, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana del Instituto Armado abrieron la operación al detectar un notable incremento de delitos contra el patrimonio en el término municipal de Torre Pacheco.

En los lugares donde se materializaban los hechos se realizaron inspecciones técnico-oculares y otras pesquisas que permitieron trazar el 'modus operandi' e identificar a un joven y experimentado delincuente como presunto autor de los delitos investigados.

Gran parte de los objetivos seleccionados eran vehículos estacionados en la vía pública y comercios del casco urbano. En ambos casos se daban tanto el hurto como el robo con fuerza, siempre para apoderarse de efectivo y objetos de valor de fácil comercialización.

También se hacía con las tarjetas bancarias de las víctimas, que utilizaba después de forma fraudulenta.

Durante la comisión de los delitos, el detenido, debido a su experiencia delictiva, tomaba numerosas medidas de seguridad para evitar ser detectado. Entre ellas, intentaba dificultar su identificación ocultando su rostro con prendas de vestir y, para dificultar su localización, pernoctaba en zonas aisladas y derruidas de los extrarradios del municipio.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda sobre el sospechoso, pero este salió del país en ese momento.

Hace unos días, los guardias civiles constataron su vuelta a Torre Pacheco, por lo que se reanudaron e intensificaron el dispositivo de búsqueda, que ha culminado con su detención.