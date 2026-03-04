1065622.1.260.149.20260304115815 Guardia Civil detiene a tres individuos por varios robos en comercios de la Comarca del Noroeste - GUARDIA CIVIL

MURCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco del 'Plan comercio seguro', ha desarrollado tres investigaciones en los municipios de Pliego, Cehegín y Mula para esclarecer los robos cometidos en comercios y restaurantes de la comarca del Noroeste, que se han saldado con la detención de tres experimentados delincuentes como presuntos autores de sendos delitos de robo con fuerza.

Los agentes han conseguido recuperar una caja registradora, botellas de bebidas alcohólicas y diversas herramientas, según informa la Benemérita en un comunicado.

En un dispositivo de seguridad ciudadana establecido en el municipio de Pliego, la Guardia Civil sorprendió a un conocido delincuente mientras manipulaba el cajón de una caja registradora, aún con dinero dentro. Los agentes descubrieron que había sido sustraída de un restaurante próximo, por lo que el sospechoso resultó detenido.

Indagaciones posteriores permitieron relacionarlo con otros robos, cometidos en tres trasteros de un edificio, de donde sustrajo varias herramientas, tales como destornilladores y alicates, que se hallaron en su poder.

El detenido es un joven, de 33 años, vecino de Mula y con un abultado historial delictivo al que se atribuye la presunta autoría de cuatro delitos de robo con fuerza.

Por otro lado, la Guardia Civil ha detenido en Cehegín al presunto autor de un robo con fuerza, cometido en la cafetería de un lavadero de coches de Cehegín. Además de dinero, se llevaron botellas de alcohol.

Investigadores de la Guardia Civil recabaron indicios que los condujo hasta un conocido delincuente quien, al parecer, estaba intentando vender las botellas de alcohol a terceros. Además, este individuo también aparecía relacionado con el hurto de huchas benéficas de distintos comercios del municipio ceheginero.

En Mula, la Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido a un vecino de Campos del Río que fue sorprendido mientras intentaba robar en una estación de servicio.

Los hechos tuvieron lugar de madrugada, cuando una patrulla del Puesto de Mula fue alertada de la tentativa de robo en una estación de servicio que, en ese momento, se encontraba cerrada al público.

La patrulla desplazada al lugar recabó las imágenes de las cámaras de seguridad donde aparecía un individuo lanzando, en reiteradas ocasiones, una piedra de gran tamaño contra el cristal de seguridad de la tienda de la gasolinera.

En pocas horas, los guardias civiles lograron identificar al sospechoso, un vecino de Campos del Río, que fue localizado y detenido como presunto autor de delito de robo con fuerza en grado de tentativa.