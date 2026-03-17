Guardia Civil detiene a un vecino de Abarán por tener abandonado a su perro, atado con un cable metálico - GUARDIA CIVIL

MURCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, gracias a la colaboración ciudadana, ha detenido a un individuo en Abarán por tener a su perro en condiciones de extrema crueldad, al encontrarse atado con un cable metálico en una parcela de dicha localidad.

Las actuaciones se iniciaron hace unos días, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita fueron alertados de las extremas condiciones en las que se encontraba un perro en una parcela de Abarán.

Los guardias civiles se trasladaron hasta el lugar y verificaron los hechos delictivos de los que habían sido alertados. En una parcela del municipio abaranero localizaron un can que se encontraba atado con un cable metálico, cuyo roce constante y falta de holgura le había provocado profundas lesiones y heridas abiertas en la zona del cuello.

Además de las lesiones físicas originadas por el cable con el que estaba atado, el animal presentaba una severa infestación de parásitos, síntoma inequívoco de un abandono prolongado de sus necesidades higiénico-sanitarias básicas.

Los guardias civiles rescataron al perro y lo trasladaron a una clínica veterinaria de Abarán, donde se le practicaron las primeras curas de urgencia y comenzó el tratamiento de medicación necesario para frenar las infecciones que había contraído. Una protectora de animales del municipio ha asumido los cuidados y protección del animal rescatado.

Los guardias civiles abrieron una investigación para esclarecer los hechos delictivos e identificar a su autor, que fue localizado y detenido poco después como presunto autor de delito contra los animales, por abandono y maltrato animal.

Con el objetivo principal de concienciar a los ciudadanos para que promuevan las medidas necesarias en la protección, ordenación y bienestar para los animales domésticos, así como a que denuncien aquellas conductas contrarias al bienestar animal de las que tengan conocimiento, la Guardia Civil inició en julio de 2017 la campaña '#YoSiPuedoContarlo'.

La Guardia Civil ha detectado un aumento en la concienciación ciudadana, no solo a través de las denuncias formales, sino también entre los usuarios de las redes sociales, como demuestra el hecho que uno de los temas que más interacción generan en los seguidores de X y Facebook sea la solicitud de colaboración ciudadana para esclarecer delitos de maltrato hacia los animales.

El segundo objetivo de esta campaña es concienciar a la población de que tener un animal es una gran responsabilidad y que el maltrato animal está penado en el vigente Código Penal, según informa la Guardia Civil en un comunicado.

Asimismo, aconseja que si se conoce algún caso de maltrato o abandono de animal hay que denunciarlo en el teléfono '062', en el correo electrónico 'seprona@guardiacivil.org' o en sus perfiles de redes sociales: X '@Guardiacivil', Facebook 'GuardiaCivil.es' e Instagram 'Guardiacivil062'.