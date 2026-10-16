La Guardia Civil incauta 16 kilos de ventresca de atún rojo sin documentación en la lonja de Alcantarilla - GUARDIA CIVIL MURCIA

ALCANTARILLA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha incautado 16 kilogramos de ventresca de atún rojo que estaban expuestos para su venta sin la documentación necesaria en la lonja de Alcantarilla. El responsable del puesto ha sido denunciado por una presunta infracción grave de la Ley de Pesca Marítima del Estado, según ha informado la Benemérita.

La actuación se ha desarrollado en el marco del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP), en colaboración con el Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Durante un dispositivo de inspección, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) revisaron una decena de vehículos en el acceso a la lonja para comprobar la documentación comercial de la mercancía y verificar su trazabilidad. Posteriormente, inspeccionaron los puntos de venta del recinto, donde localizaron dos cajas con 16 kilos de ventresca de atún rojo sin las etiquetas necesarias para determinar su origen.

El pescado fue inmovilizado en una cámara frigorífica a disposición del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma, mientras se requería a la empresa propietaria la documentación necesaria para comprobar su trazabilidad.

Ante la imposibilidad de garantizar su origen y tras el examen de los servicios veterinarios de la lonja, al día siguiente se notificó a la empresa el decomiso definitivo de la mercancía. El producto se destinó al consumo de animales del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Región de Murcia.

La Guardia Civil recuerda que la trazabilidad del atún rojo está regulada por la normativa europea, debido a las restricciones que afectan a las capturas de esta especie.

La infracción denunciada está recogida en la Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado, y puede conllevar sanciones de entre 601 y 60.000 euros, en función de los hechos, la cantidad de producto y la posible reincidencia.