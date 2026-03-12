1068350.1.260.149.20260312121259 Guardia Civil interviene casi un millar de bolsitas de tabaco de masticar indio, altamente adictivo - GUARDIA CIVIL

MURCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia se ha incautado de 378 bolsitas de tabaco y otras 579 de tabaco con filtro, originarias de India, en un supermercado de Los Alcázares. Se trata de la primera incautación del producto conocido como 'paan', habitualmente consumido en India y Pakistán, altamente adictivo y perjudicial para la salud.

El propietario ha sido propuesto para sanción por infracción a Ley 12/1995 de represión del Contrabando, según informa la Benemérita en un comunicado.

La actuación se inició cuando especialistas en Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil llevaron a cabo la inspección de un supermercado, abierto las 24 horas del día y ubicado en Los Alcázares, donde se sospechaba de la venta ilegal de tabaco.

La inspección del establecimiento permitió localizar dentro de cajas serigrafiadas con marcas de bebidas alcohólicas, alimentos y otro tipo de mercancías, un total de 378 bolsitas de tabaco de masticar y 579 bolsitas de tabaco con filtro para masticar, todas ellas de conocidas marcas originarias de India.

Su poseedor, de origen indio, carecía de documentación que amparase su legal tenencia y comercialización. Además, los envoltorios no tenían precinto fiscal y el etiquetado del producto no aparecía en castellano, todo lo cual implica una importación irregular.

El examen de su contenido permitió detectar que en algunas de las bolsitas la picadura de tabaco iba acompañada de una pequeña botella de pasta blanca húmeda. Los agentes averiguaron que era hidróxido de calcio o cal apagada, un polvo blanco que se mastica junto a las hojas y oxida la mezcla generando un color rojizo en la boca.

En países como India, Pakistán y Bangladesh su consumo está ampliamente extendido, si bien es un producto altamente adictivo y perjudicial para la salud.