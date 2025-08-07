Guardia Civil investiga a un conductor profesional por sextuplicar la tasa máxima de alcohol

MURCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado e investigado al conductor de un vehículo pesado, que fue detectado conduciendo por la autovía A-30, en la localidad de Torre Pacheco, superando seis veces la tasa máxima de alcohol y realizando una conducción manifiestamente temeraria con grave riesgo para los usuarios de la vía, en la autovía A-30 (A-31/Albacete-Cartagena). Se trata de un individuo, de 47 años y vecino de Castellón de la Plana.

Los hechos tuvieron lugar en la A-30, que une Albacete con Cartagena, a la altura de Torre Pacheco, cuando numerosos usuarios de la vía alertaron a la Guardia Civil de la conducción anómala de un vehículo pesado.

Varias patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se desplazaron hasta la zona por donde circulaba el vehículo articulado para verificar los hechos y, en su caso, esclarecerlos.

Una vez localizado el camión, los especialistas de Tráfico de la Benemérita retuvieron la circulación, para evitar un siniestro vial, y desviaron al vehículo pesado hasta una explanada próxima, donde fue interceptado.

Los guardias civiles, que han tenido la colaboración ciudadana, constataron 'in situ' la conducción irregular realizada por el conductor profesional y, gracias a las grabaciones aportadas por otros conductores, también comprobaron que el camión realizaba maniobras extremadamente peligrosas, circulando en zigzag con la invasión de ambos carriles de circulación y del arcén de forma brusca, reiterada y temeraria durante varios kilómetros.

Una vez detenido e inmovilizado el vehículo, al conductor, que conducía desde Valencia con destino a Cartagena, se le practicaron las correspondientes pruebas de alcoholemia, en las que arrojó una tasa de alcoholemia de 0,91 mg/l en la primera prueba y de 0,97mg/l en la segunda, lo que supone un resultado seis veces superior a la tasa máxima permitida para conductores profesionales, que en este caso es de 0,15mg/l.

Los guardias civiles del Sector de Tráfico investigaron al conductor, al que instruyeron diligencias como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial. Uno por conducción manifiestamente temeraria y otro por superar las tasas de alcohol legalmente establecidas.

Estos delitos, recogidos en el vigente Código Penal, son castigados con penas de prisión de seis meses a dos años y privación a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

La Guardia Civil apela a la colaboración ciudadana, como ha ocurrido en este caso, ante la elevada peligrosidad que supone la circulación de vehículos de forma irregular, para que tan pronto como detecten una de estas situaciones avisen urgentemente a los teléfonos 112 (emergencias) o 062 (Guardia Civil), permitiendo así interceptar al infractor antes de que se produzca algún siniestro vial.