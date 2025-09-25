La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo involucrado en un accidente mortal en la AP-7

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha abierto diligencias contra el conductor de un turismo involucrado en un siniestro vial en el que falleció un motorista de 29 años en la autopista AP-7 a su paso por Los Alcázares Los Alcázares (Murcia), según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Al investigado se le atribuye la presunta autoría de los delitos de homicidio por imprudencia y contra la seguridad vial por superar la tasa máxima de alcohol.

Durante las actuaciones también fue arrestado el acompañante del conductor como presunto autor de un delito de desobediencia grave.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche del pasado 6 de septiembre, a la altura del kilómetro 790 de la autopista AP-7, cuando un turismo colisionó por alcance con una motocicleta que circulaba por el mismo carril.

Una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Cartagena pasó por la zona unos instantes después de producirse la colisión y pudo verificar que en el accidente había resultado fallecido el conductor de la moto y que otro turismo se había visto implicado en los hechos.

Los especialistas de la Agrupación de Tráfico identificaron al conductor del vehículo que originó el siniestro --un hombre, de 31 años y vecino de Cartagena--, que fue sometido a las pruebas de alcohol y drogas en las que arrojó un resultado positivo de 0,68 mg/l en aire espirado y positivo también en THC (cannabis).

Los guardias civiles instruyeron diligencias al individuo como presunto autor de los delitos de homicidio por imprudencia y contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor superando las tasas máximas de alcoholemia permitida.

Cabe recordar que el delito de homicidio por imprudencia se castiga con penas de prisión de 1 a 4 años y privación de conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 6 años; mientras que el delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor superando las tasas reglamentariamente establecidas de 0,60 mg/litros conlleva penas de prisión de 3 a 6 meses y multa de 6 a 12 meses.

DETENIDO POR DESOBEDIENCIA GRAVE

De forma paralela a la actuación, la Guardia Civil detuvo a uno de los ocupantes del vehículo que originó el siniestro --un hombre de 30 años y vecino de Cartagena--, como presunto autor de un delito de desobediencia grave, por insultar y amenazar a los agentes que se encontraban regulando el tráfico y asistiendo a las víctimas.

Además, el varón deambuló por la calzada sin prendas reflectantes y desoyó de forma reiterada las indicaciones de seguridad de los guardias civiles, poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía.

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas multiplica exponencialmente el riesgo de sufrir o provocar un accidente, por lo que se insiste en la importancia de no ponerse al volante tras consumir este tipo de sustancias.