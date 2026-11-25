Cuerda con la que ahorcaron a un perro hasta provocarle la muerte - GUARDIA CIVIL

CALASPARRA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado a dos vecinos de Calasparra y Águilas, a los que se han instruido diligencias como presuntos autores de un delito contra los animales por maltrato animal con resultado de muerte, tras desarrollar sendas operaciones en ambos municipios de la Región de Murcia.

En la operación 'Custodio', los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) iniciaron las actuaciones tras un aviso ciudadano por el hallazgo de un perro pastoril macho, de color negro y canela, ahorcado de la rama de un pino con sus propias correas y collar a unos cincuenta centímetros del suelo en un paraje de monte de Calasparra.

La Patrulla de Protección de la Naturaleza de Caravaca de la Cruz verificó el hallazgo y comprobó que la correa presentaba un nudo corredizo destinado a tensarse con el peso del animal y causarle la asfixia, según ha informado la Benemérita.

El cuerpo del perro fue remitido a la Universidad de Murcia, donde la Unidad de Entomología y Análisis Microscópico de Evidencias constató una muerte reciente y el Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica de la Facultad de Veterinaria certificó la asfixia por ahorcamiento.

En paralelo, el análisis de las evidencias en el collar y la cuerda por parte del Departamento de Biología del Servicio de Criminalística permitió hallar ADN humano que vinculó los hechos con un delincuente habitual de Calasparra, posteriormente localizado e investigado.

Por su parte, la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Águilas abrió la operación 'Canis' tras la denuncia del propietario de un perro que murió en una clínica veterinaria con un cuadro clínico compatible con una intoxicación, después de aproximarse a una lata en la vía pública durante un paseo por el casco urbano.

El análisis de dos grabaciones de videovigilancia y el resto de indicios permitieron identificar a un varón que depositó el recipiente metálico en la calle antes de que el animal lo olfateara, lo que llevó a su localización e investigación.

La Guardia Civil recuerda que el maltrato animal con resultado de muerte conlleva penas de seis a dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para profesión, oficio o comercio vinculado a los animales y para su tenencia, y mantiene activa desde julio de 2017 la campaña '#YoSiPuedoContarlo#', con los canales de denuncia en el teléfono '062', el correo 'seprona@guardiacivil.org' y sus perfiles en redes sociales.