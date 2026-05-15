La Guardia Civil investiga a una persona por una ciberestafa de 8.000 euros a un colegio del Noroeste

Equipo @ de ciberdelincuencia de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL MURCIA

MURCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una investigación para esclarecer la estafa de más de 8.000 euros a un centro educativo de la comarca del Noroeste, que ha culminado con la investigación de una persona como presunta autora de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos. Guardias civiles de los equipos @, especializados en ciberdelincuencia, han concluido la operación 'Norwest' con la recuperación de cerca de 6.000 euros.

La investigación comenzó el pasado mes de enero, cuando un Centro Educativo de la comarca del Noroeste denunció haber sido víctima de una estafa. Los Ciberdelincuentes emplearon el modus operandi conocido como BEC (Business Email Compromise) con el que interceptaron las comunicaciones digitales entre el colegio y la empresa de catering que da servicio al comedor escolar y modificaron el número de cuenta bancaria al que debía ingresarse el dinero, han explicado desde la Benemérita.

El Centro escolar, ajeno a esto, realizó cinco transferencias bancarias, correspondientes a los pagos comprendidos entre los meses de septiembre y diciembre de 2025, por un valor de más de 8.000 euros.

Guardias civiles de los equipos @, especializados en ciberdelincuencia, se hicieron cargo de la investigación, para tratar de recuperar el dinero antes de que lo hicieran desaparecer.

Durante la investigación, enmarcada en el 'Plan de prevención y respuesta contra la ciberdelincuencia', la Guardia Civil ha recuperado cerca de 6.000 euros.

La operación ha finalizado con la identificación, localización e investigación de una persona como presunta autora de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos.