La Guardia Civil investiga a 2 personas en Torre Pacheco por maltrato a gallos y tenencia ilegal de jilgueros

Gallos de pelea localizados en un inmueble de Torre Pacheco (Murcia) - GUARDIA CIVIL

TORRE PACHECO (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha instruido diligencias contra dos personas en el marco de una investigación que se ha saldado con el esclarecimiento de un caso de maltrato animal en Torre Pacheco (Murcia), por la mutilación de gallos de la especie combatiente español y la tenencia ilegal de aves fringílidas como jilgueros.

Las actuaciones se iniciaron hace unas semanas, cuando especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) fueron alertados de la existencia de varios ejemplares de gallos de pelea y de jilgueros en un inmueble del municipio, según ha informado la Benemérita.

Durante su inspección, los agentes hallaron dentro de unas jaulas diversos ejemplares de gallos de pelea o de combate que presentaban varias lesiones, así como de jilgueros.

Los guardias civiles constataron que los gallos tenían las crestas mutiladas y las barbas cortadas burdamente, técnica que se utiliza por los dueños para las peleas entre gallos.

También verificaron que tenían los espolones afeitados, para aumentar el daño a los adversarios durante el enfrentamiento. De hecho, se comprobó que algunos de los ejemplares tenían restos de sangres en sus espolones, síntoma de haber participado en peleas.

Los guardias civiles comprobaron, además, que en la vivienda había dos ejemplares de fringílidos, supuestamente adquiridos en el mercado negro de especies protegidas o capturados del medio natural. Tanto la captura como la tenencia del jilguero son actividades prohibidas reguladas por normativa europea, nacional y autonómica.

A los investigados se les ha instruido diligencias como presuntos autores de delito contra los animales, por maltrato animal, y delito contra la flora y fauna, por la tenencia ilícita de aves fringílidas protegidas.