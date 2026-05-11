La Guardia Civil investiga a un vecino de Jumilla (Murcia) por caza furtiva de liebres

Uno de los galgos usados por el investigado para practicar la caza de liebres - GUARDIA CIVIL

JUMILLA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Jumilla (Murcia) como presunto autor delito contra la flora, la fauna y los animales domésticos, al ser sorprendido practicando la caza de liebres en época de veda.

La investigación se inició cuando especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) conocieron que un vecino de Jumilla practicaba el furtivismo, según ha informado la Benemérita.

Al parecer, el varón, que contaba con antecedentes por delitos de la misma naturaleza por los que ya había sido investigado en la provincia de Albacete en 2024, se dedicaba a la caza liebres, para lo que empleaba perros galgos.

Guardias civiles del SEPRONA llevaron a cabo una serie de dispositivos operativos para dar con el sospechoso quien, conocedor del terreno, adoptaba medidas de seguridad para no ser localizado mientras realizaba tales prácticas delictivas.

SORPRENDIDO 'IN FRAGANTI'

En uno de estos servicios, los agentes lo sorprendieron en plena actividad furtiva, cazando en terrenos no autorizados para la actividad cinegética y en periodo de veda En su poder se halló un visor térmico --un arte prohibida para la caza-- y varios perros.

Las pesquisas practicadas permitieron conocer que el investigado se dedicaba a la caza liebres con perros en terrenos no sometidos a regímenes cinegéticos durante época de veda, cuando las liebres se encuentran en estado de gestación y cría.

Para la detección de las piezas se auxiliaba de un visor térmico de altas prestaciones, dispositivo expresamente prohibido para esta modalidad de caza.

La operación 'Termi caza' ha finalizado con la instrucción de diligencias por la presunta autoría de delito contra la flora, la fauna y los animales domésticos.