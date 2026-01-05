La Guardia Civil investiga a un vecino de San Pedro del Pinatar por tenencia irregular de aves protegidas

Una de las aves intervenidas - GUARDIA CIVIL

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de San Pedro del Pinatar como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna, por poseer varios jilgueros para los que no tenía licencia ni autorización, según informaron fuentes del Instituto Armado en un comunicado.

Esta actuación se inició cuando la Benemérita se percató de la posible existencia de varias aves fringílidas en un domicilio.

A voluntad del propietario, los guardias civiles del Seprona accedieron al inmueble y comprobaron que las aves pertenecían a una tercera persona que manifestó no disponer de licencia de caza ni de autorización administrativa para la tenencia, cría o transporte de estas especies.

Se trata de cuatro ejemplares de aves fringílidas, algunas conocidas como jilgueros (carduelis carduelis) y otras de la misma especie.

El Seprona puso los animales a disposición del juzgado de Instrucción de San Javier e instruyó diligencias por la presunta autoría de delito relativo a la protección de la fauna, tipificado en el Código Penal, por la tenencia ilegal de aves fringílidas, en concordancia con la normativa europea y autonómica sobre conservación de aves silvestres.

La Guardia Civil recuerda que la captura, tenencia y comercialización de aves silvestres protegidas está prohibida sin la correspondiente autorización administrativa y que este tipo de conductas suponen un grave perjuicio para la biodiversidad.