La Guardia Civil lleva a cabo la II carrera solidaria Bike Maratón Ruta 062 Guardia Civil Murcia

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha puesto en marcha esta mañana en Cartagena la segunda edición de la 'Bike Maratón Ruta 062 Guardia Civil Murcia', una carrera solidaria de bicicleta de montaña.

En la zona del Puerto de Cartagena próxima al punto establecido de salida y meta de la carrera solidaria, la Benemérita ha dispuesto una exposición de recursos humanos y técnicos, que incluye actividades para los más pequeños con un circuito de educación vial.

Esta mañana se está desarrollando la segunda edición de la ruta ciclista solidaria 'Bike Maratón Ruta 062 Guardia Civil Murcia', en la modalidad de ciclismo de montaña, que discurre por los términos municipales de Cartagena y La Unión, con un trayecto de 56 kilómetros, en la que se ha inscrito alrededor de medio millar de personas.

A los participantes se les ha entregado una bolsa del corredor que, entre otros obsequios, incluye un maillot ciclista. Al finalizar la carrera solidaria se ofrecerá a los inscritos y a sus acompañantes la degustación de paella.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Todos los ingresos de las inscripciones de esta segunda edición irán destinados a la Asociación de Padres Jumillanos de Niños Deficientes (Aspajunide) y la Esclerosis Múltiple Asociación Cartagena y Comarca (EMACC).

Al finalizar la prueba hay una barra solidaria con degustación para los inscritos y todo aquel que desee asistir, cuya recaudación se sumará a la obtenida de las inscripciones.