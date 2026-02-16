Guardia Civil y Policía Local de San Javier ofrecerán este viernes una charla para evitar estafas digitales

La concejala de Policía, Alba Sánchez, acompañada por un agente de policía tutor, presenta la charla - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Concejalía de Policía del Ayuntamiento de San Javier ha organizado una jornada sobre cibercriminalidad y estafas digitales dirigida especialmente a pequeños comercios y negocios, personas mayores y, en general, a los interesados en conocer mejor y prevenir este tipo de delitos, según ha informado el Consistorio.

La concejala de Policía, Alba Sánchez, acompañada por un agente de policía tutor, ha presentado este lunes la charla que impartirán de manera conjunta Guardia Civil y Policía Local, a través de la unidad de Policía Tutor, este viernes, 20 de febrero, de 10.00 a 12.00 horas, en el Teatro de Invierno.

Sánchez ha destacado el incremento de este tipo de delitos "que todos podemos reconocer en nuestro entorno más cercano", como fraudes por WhatsApp, SMS y e-mail, suplantación de identidad, estafas online y bancarias y engaños en plataformas de compraventa que afectan tanto al comerciante como al comprador, entre otros.

Por ello, ha animado tanto al sector del comercio y negocios como a las personas mayores, que suelen ser objetivo de este tipo de engaños, y al resto de público a asistir a esta charla en la que "nos van a mostrar cómo reconocer ese tipo de delitos y una serie de pautas para prevenirlos y medidas que podemos tomar en nuestro día a día para ponérselo más difícil a los ciberdelincuentes".

La edil ha agradecido la colaboración de la Guardia Civil, que aportará su experiencia en materia de ciberdelincuencia y los métodos más utilizados actualmente por los estafadores, así como de la Unidad de Policía Tutor, de la Policía Local de San Javier. Ambos ofrecerán herramientas de prevención y defensa ante este tipo de delitos.