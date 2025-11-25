La Guardia Civil recomienda protegerse de posibles estafas en las compras online

MURCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco 'Plan de prevención y respuesta contra la ciberdelincuencia' y coincidiendo con las campañas de 'Black Friday' y 'Ciber Monday', en las que aumentan las compras online, ofrece una serie de consejos y recomendaciones dirigidos a aumentar la seguridad de los usuarios.

Desde los Equipos Arroba de la Benemérita, de asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia, se recomienda tomar en consideración diversos aspectos para realizar una compra segura.

La ciberdelincuencia abarca distintos delitos, como pueden ser las estafas, el acceso ilegal a sistemas informáticos o la usurpación de estado civil, cuyo fin siempre suele ser económico, logrando el acceso a cuentas bancarias o a datos, generalmente de empresa u organismos públicos, por los que solicitan un rescate monetario.

Entre las recomendaciones de seguridad para evitar ciberataques, recoge aislar el equipo de la red, ya que esto evitará que el ataque se propague a otros dispositivos; y se recomienda realizar una clonación completa del disco, ya que así podrás mantener el dispositivo original y recuperar los datos en que caso necesario.

También desinfectar el disco clonado, ya que es muy importante eliminar el software malicioso y sus posibles persistencias antes de recuperar los datos, ya que, si no se hace, podrían volver a ser cifrados.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EVITAR ESTAFAS

La Guardia Civil también recoge una serie de recomendaciones de seguridad para evitar estafas, como revisar enlaces. Dentro de la página, colocar el cursor del ratón antes de hacer click en cualquier enlace para comprobar que no se produzcan redirecciones a otras páginas.

Revisar la ortografía de la web, ya que las tiendas online fraudulentas, son generadas de forma rápida conteniendo faltas de ortografía o carencia del carácter 'ñ' y observar el aspecto visual son otros de los consejos, así como monitorizar opiniones (antes de realizar la compra revisar comentarios sobre la página en cualquier buscador de Internet).

Se recomienda también analizar los pagos, ya que aunque contengan logos de diferentes medios de pago, evitar las que realizan transferencias a depósitos/ tarjetas de crédito; utilizar tarjetas bancarias virtuales, dado que no se debe de introducir la numeración de la tarjeta de crédito/débito para realizar las compras, se debe de utilizar una tarjeta virtual vinculada u otras pasarelas intermedias. Tener solamente cargado en esa tarjeta el dinero a gastar en la compra.

Además de leer condiciones y políticas; comprobación legalidad; nacer la sospecha si cuentan con precios demasiado bajos con respecto de las tiendas oficiales; y si la página web solicita la instalación de una aplicación, desconfiar de su utilidad y de la tienda.

Mantener equipos actualizados, tener un antivirus actualizado y activado y evitar abrir documentos adjuntos y hacer "click" en los enlaces son otros de los consejos.

Se recomienda no acceder o introducir información crítica mientras se esté conectado a redes públicas; contactar con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, a través de whatsApp '900 116117', telegram '@INCIBE017' y la web 'https://www.incibe.es/protege-tu-empresa'.

EQUIPOS ARROBA

La Guardia Civil de la Región de Murcia cuenta con seis equipos Arroba, especializados en la lucha contra la ciberdelincuencia. Se trata de equipos funcionales que constituyen el primer nivel de respuesta específica a la cibercriminalidad, apoyando a las unidades territoriales mediante el análisis de los ciberdelitos y potenciando una interlocución de calidad con las víctimas.

Los Equipos @ se encargan de reforzar la respuesta del Cuerpo en materia de ciberdelincuencia, en particular, ante las estafas en la red, que constituyen uno de los principales problemas en este ámbito; recibir aquellas denuncias por ciberdelito que, por su grado de complejidad, precisen una intervención específica; asegurar la atención a las víctimas y perjudicados del ciberdelito; y ofrecer un asesoramiento y proporcionar una atención específica a ciudadanos y empresas sobre estas tipologías delictivas.

Además de asesorar y orientar a los miembros del Cuerpo de las unidades territoriales que reciban denuncias por ciberdelito; y realizar investigaciones sobre cibercriminalidad, derivando las investigaciones más complejas a unidades específicas de Policía Judicial.

Desde la Guardia Civil de la Región de Murcia se recomienda que, en caso de sospecha de estafa, el ciudadano se ponga en contacto con su entidad bancaria a la mayor brevedad posible y con la Guardia Civil, bien en el acuartelamiento más cercano o a través del teléfono 062.

Se podrán presentar las denuncias telemáticamente, de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales: estafas informáticas con cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico; daños; hurtos; y sustracción de vehículos y sustracción en interior de vehículos. Además de para dar cuenta de la pérdida o extravío de documentación y la localización de documentación.

Se puede realizar a través de la sede electrónica 'https://guardiacivil.sede.gob.es' o la página web 'www.guardiacivil.es'.

No obstante, aquellas personas que no dispongan de este medio, podrán solicitarla por teléfono o presencialmente en su Puesto de la Guardia Civil de referencia. También se puede solicitar desde la App Cita Previa AGE, disponible para sistema Android y iOS.