La Guardia Civil de la Región de Murcia celebra la onomástica de la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo

La Guardia Civil celebra en la plaza del Cardenal Belluga el acto con motivo de la onomástica de Nuestra Señora la Virgen del Pilar, patrona del Instituto Armado - GUARDIA CIVIL

MURCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha celebrado este lunes en la plaza del Cardenal Belluga de la capital los actos conmemorativos con motivo de la onomástica de Nuestra Señora la Virgen del Pilar, patrona del Instituto Armado, según ha informado la Benemérita.

El coronel jefe de la Zona de la Guardia Civil de Murcia, Francisco Pulido, y el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, han presidido el evento institucional que ha tenido lugar tras la celebración de la misa en la Catedral.

El tradicional acto ha incluido la formación de la fuerza que rinde honores, la entrada en formación de la Enseña Nacional, el homenaje a los guardias civiles fallecidos en acto de servicio, el canto del himno de la institución y la despedida de la bandera.

Además, la Guardia Civil ha hecho entrega de 30 condecoraciones a personal del Cuerpo, así como a profesionales de los ámbitos civil y militar, en reconocimiento a sus méritos y servicios prestados. Entre las distinciones concedidas figuran la Cruz al Mérito de la Guardia Civil y la Cruz al Mérito Militar, ambas en la modalidad de distintivo blanco.

MÁS DE 2.300 EFECTIVOS EN LA REGIÓN

En su intervención, el delegado del Gobierno ha ensalzado el trabajo de los más de 2.300 efectivos que integran la plantilla de la 5ª Zona y ha recordado que la Benemérita asume la seguridad ciudadana en 43 de los 45 municipios de la Región, lo que representa el 97% del territorio de la comunidad.

Asimismo, Lucas ha puesto en valor el papel del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) al conmemorarse 150 años de la adscripción del Instituto Armado al cuidado de los montes y recursos naturales.

Entre las actuaciones señaladas durante el discurso, ha destacado la intervención realizada por cuatro integrantes del Servicio Marítimo Provincial en las costas de Cartagena y Águilas, saldada con la detención de cuatro patrones de 'pateras taxi', la aprehensión de dos lanchas rápidas y la incautación de cientos de litros de gasolina.

Una operación en la que tres agentes resultaron heridos tras sufrir la embestida violenta de la embarcación sospechosa en aguas de Águilas. En este sentido, Lucas ha precisado que, en lo que va de año, la Guardia Civil suma una treintena de detenidos vinculados a mafias de inmigración clandestina y cerca de 50.000 litros de combustible intervenidos.

Asimismo, ha subrayado las 1.592 actuaciones de auxilio y rescate ejecutadas durante el último año en la comunidad, el seguimiento activo de 3.305 casos de violencia de género en su demarcación y la labor del colectivo en nuevos escenarios delictivos.

En esta línea, ha destacado el triunfo de los alumnos del colegio San Vicente de Paúl de Cartagena en la 'Ciberliga' de la Guardia Civil, certamen educativo de ciberseguridad que ha contado con la participación de 27.000 estudiantes de toda España.

Por último, el delegado ha invitado a la ciudadanía a visitar la exposición fotográfica conmemorativa instalada en la sala de Caballerizas de los Molinos del Río, abierta hasta el próximo 19 de octubre, que repasa la trayectoria histórica y el espíritu fundacional del Cuerpo.