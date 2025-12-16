Guardia Civil rescata a 2 personas atrapadas en un vehículo tras la crecida de una rambla en Águilas (Murcia)

ÁGUILAS (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha rescatado a dos personas que se encontraban atrapadas en un vehículo tras sorprenderles la crecida de la rambla del Cocón, en Águilas (Murcia), por las lluvias registradas este martes.

En el rescate, que ha tenido lugar sobre las 7.00 horas, han participado, además de la Benemérita, efectivos de la Policía Local de Águilas y bomberos.

Segundos después del rescate el coche ha sido arrastrado por la corriente. Las personas auxiliadas han sido asistidas por servicios sanitarios.

1036693.1.260.149.20251216153908