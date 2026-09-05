Guardiola (PP) acusa a Lucas de aceptar un modelo "que deja a la Región a la cola de la financiación"

Miriam Guardiola (PPRM): "Alguien que no pide más medios no merece ser delegado del Gobierno" - PP

MURCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia y diputada nacional, Miriam Guardiola, ha criticado el nuevo modelo de financiación del Gobierno de España y ha denunciado que Francisco Lucas "ha demostrado una vez más que es el peón más fiel de Pedro Sánchez en la Región".

"Está dispuesto a aceptar cualquier decisión de su jefe aunque perjudique directamente a los ciudadanos de esta tierra. La Delegación del Gobierno en la Región le está costando muy cara a los ciudadanos de la Región. Está claro que Lucas no vino a resolver los problemas de esta tierra, sino a darlos", ha aseverado en tono contundente.

Guardiola ha lamentado que durante el tiempo que Lucas lleva como delegado del Gobierno, "no haya hecho nada por los ciudadanos de esta tierra". "Lo único que hemos visto en estos meses es haciendo oposición al Partido Popular y al Gobierno regional, en lugar de defender ante Sánchez las necesidades y reivindicaciones de los murcianos", ha señalado.

"Nadie en el PSOE de la Región sería capaz de decirnos una sola cosa buena que haya hecho Lucas por esta tierra", ha afirmado Guardiola, que le ha acusado de "no tener criterio propio ni defender los intereses de la Región, sino limitarse a decir 'amén' a todo lo que impone Sánchez, aunque esas decisiones perjudiquen a la Región de Murcia". En este sentido, ha considerado que su posición ante el nuevo modelo de financiación autonómica es "otro ejemplo de esa sumisión política".

Guardiola ha reclamado al Gobierno de España que retire su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica y ponga en marcha un proceso de negociación transparente con todas las comunidades, porque "la financiación de los servicios públicos de todos los españoles no puede decidirse a espaldas de una parte de España ni responder a acuerdos bilaterales alcanzados previamente y hechos a medida para beneficiar a un determinado territorio".

"La Región de Murcia no puede aceptar que se diseñe un modelo de financiación que vuelva a perjudicar a los ciudadanos de la Región de Murcia, mientras se premia a quienes tienen capacidad para imponer sus condiciones al Gobierno de España", ha señalado en tono contundente.

Así, ha advertido de que la Región de Murcia "continúa entre las comunidades peor financiadas de España, una situación que tiene consecuencias directas sobre la capacidad de la Comunidad Autónoma para garantizar servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y las políticas sociales".

"No estamos hablando de una cuestión partidista ni de una batalla entre gobiernos: estamos hablando de los recursos que necesitan los murcianos para tener unos servicios públicos de calidad y de la igualdad de oportunidades entre españoles", ha subrayado.