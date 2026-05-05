Guardiola (PP): "Ni con todos los paripés del mundo puede tapar el PSOE el deterioro de sus servicios públicos"

Archivo - La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola - PP - Archivo

MURCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha asegurado que "ni con todos los paripés del mundo va a poder tapar el PSOE toda la corrupción que le corroe y el deterioro de los servicios públicos que dependen del Gobierno de Pedro Sánchez", después de que estos hayan puesto en marcha la campaña 'Abandonados', consistente en unas vallas informativas que denuncian "el abandono del Gobierno regional".

"Lo que no soportan los socialistas es que ciudadanos de la Región estén satisfechos con las políticas y la gestión del Gobierno del presidente Fernando López Miras, pese a que Pedro Sánchez nos castiga con la peor financiación de toda España", ha señalado Guardiola, según han informado desde el partido.

"Frente a las campañas y las burdas maniobras de distracción del PSOE de la Región, en las que el delegado de Sánchez utiliza recursos públicos que pagamos entre todos, el Gobierno regional continúa trabajando con responsabilidad para garantizar unos servicios públicos de calidad y generar oportunidades para todos los ciudadanos", ha subrayado la portavoz.

Guardiola, que ha criticado la "escandalosa infrafinanciación" de la Región, ha afirmado que el Gobierno regional "sostiene a pulmón y refuerza los resortes del Estado del Bienestar para garantizar una Sanidad y una Educación de cada vez mayor calidad, sin exprimir los bolsillos de los ciudadanos de la Región".

Asimismo, ha afirmado que no admiten "lecciones de quienes obligan a los españoles a pagar más impuestos que nunca, y a cambio ofrecen menos que nunca y los peores servicios públicos de la democracia", ha apuntado la portavoz. "El apagón y el accidente ferroviario de Adamuz son dos ejemplos dolorosos, por los que nadie asume responsabilidad política alguna", ha añadido.

"Desde el Partido Popular y el Gobierno regional vamos a seguir trabajando por mejorar nuestra tierra y la calidad de vida de nuestros ciudadanos, mientras otros se dedican al postureo para desviar la atención con discursos vacíos y muestran su incapacidad de plantear propuestas útiles para la Región", ha concluido.