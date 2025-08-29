Guevara advierte que la convocatoria de la Isla del Ciervo es ilegal y que Capitanía Marítima y Guardia Civil "actuarán"

Efectivos de Guardia Civil en un barco en el Mar Menor - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

Animo a los ayuntamientos a que vigilen sus zonas de baños y a la Comunidad a que lo haga en zonas declaradas de especial protección

MURCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Región, Mariola Guevara, se ha reunido este viernes con el Capitán Marítimo, Óscar Villar, y el teniente coronel Jefe de Operaciones de la Guardia Civil, Diego Mercader, para coordinar el dispositivo de vigilancia ante una posible concentración de embarcaciones convocada para este sábado en la Isla del Ciervo, en el Mar Menor.

Guevara ha advertido de que esa convocatoria es "ilegal" y ha avanzado que "se actuará de manera preventiva para evitar la concentración y fondeo de embarcaciones en una zona de especial sensibilidad medioambiental", según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

"Confiamos en que el trabajo preventivo que Guardia Civil y Capitanía Marítima realizarán disuada a las embarcaciones de concentrarse en la Isla del Ciervo, porque, en caso contrario, cualquier incumplimiento de la ley, y esto lo es, será sancionado oportunamente", ha manifestado.

Asimismo, ha recordado que este trabajo coordinado "no es una cosa puntual como consecuencia de esta convocatoria, sino que se realiza durante todo el verano y se ha traducido en setenta denuncias por fondeos ilegales e incluso precinto de embarcaciones desde el pasado 1 de junio".

"Por eso, celebro que otras administraciones se den cuenta ahora de que tenemos responsabilidades y competencias compartidas en el Mar Menor, y, por tanto, animo a los ayuntamientos a que controlen y vigilen sus zonas de baños y a la Comunidad Autónoma a que realice lo propio en aquellas zonas del Mar Menor declaradas de especial protección", ha añadido.