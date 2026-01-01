Hajar y Guillermo, los primeros bebés de 2026 en la Región de Murcia

Archivo - Bebé - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hajar y Guillermo han sido los primeros bebes nacidos este 2026 en la Región de Murcia.

El de Hajar, a las 00.20 horas, ha sido el primer nacimiento de la Región. La niña vino al mundo en el Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor con un peso de 3.110 kilogramos, según informaron fuentes de la Consejería de Salud consultadas por Europa Press.

Sus padres, Bouchia y Abdrahim, son originarios de Marruecos y tienen otra hija.

A las 4.20 horas nació Guillermo, en este caso en el Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca de Murcia, donde está viviendo sus primeras horas de vida con sus padres María y Samuel.