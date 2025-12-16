Hallan el cadáver de un ciclista desaparecido este lunes en la rambla de Las Moreras, en Mazarrón (Murcia)

MAZARRÓN (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha hallado en la rambla de Las Moreras, en el término municipal de Mazarrón (Murcia), el cadáver de un ciclista que permanecía desde este lunes desaparecido, según confirmaron fuentes de la Benemérita consultadas por Europa Press.

El cuerpo del varón corresponde al de un ciclista al que se le perdió la pista este lunes, coincidiendo con un fuerte episodio de lluvias registrado en el municipio.

El Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte del hombre.