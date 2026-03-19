Hallan el cuerpo sin vida de una persona en una finca de Librilla (Murcia)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

LIBRILLA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de una persona en una vivienda de campo situada en el término municipal de Librilla (Murcia), según han confirmado fuentes de la Benemérita.

El hallazgo se produjo durante la noche del pasado martes y activó los protocolos judiciales y de investigación previstos para este tipo de escenarios.

Tras el descubrimiento del cadáver, el Instituto Armado ha procedido a la apertura de una investigación oficial con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas que rodean el fallecimiento.

Desde la Guardia Civil han precisado que, hasta la fecha, no se han producido detenciones relacionadas con este suceso.