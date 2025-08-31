Hallan restos humanos en una vivienda de Mazarrón que podrían corresponder a los dos desaparecidos en abril

MURCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha confirmado el hallazgo de restos humanos durante una actuación realizada este sábado en una vivienda de la Urbanización Camposol de Mazarrón, unos restos que podrían corresponderse con los dos desaparecidos en abril de este año, aunque en estos momentos, este dato no está confirmado.

De hecho, para esta investigación se ha decretado el Secreto de Actuaciones, por lo que lo único confirmado a esta hora, según fuentes del Instituto Armado es este hallazgo, aunque aún está por confirmar si los restos pertenecen a uno o varios cuerpos.

Esta nueva actuación, la llevada a cabo este viernes con el registro de la vivienda, se enmarca dentro de la investigación que la Benemérita lleva abierta desde que el pasado mes de abril se denunciara la desaparición de dos personas, dos varones de nacionalidad ecuatoriana, precisamente en el municipio de Mazarrón.

Una vez los agentes tuvieron conocimiento de la desaparición se abrió una investigación que aún continúa abierta para esclarecer los hechos. Durante el pasado mes de mayo se desplegó un dispositivo por tierra y aire, con el helicóptero de la Benemérita y canes adiestrados en la búsqueda de personas, para tratar de localizar a estas dos personas, pero sin éxito.