Hereu destaca el potencial industrial y turístico de la Región de Murcia

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado este viernes el potencial de la Región de Murcia en la estrategia de reindustrialización y transformación turística de España durante su visita a la empresa Estrella de Levante, una de las beneficiarias de las ayudas del PERTE Agroalimentario del Gobierno de España.

Tras conocer las instalaciones de la fábrica acompañado por el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, y el presidente ejecutivo de Estrella de Levante, Demetrio Carceller, Hereu ha explicado que esta comunidad "tiene un peso industrial por encima de la media nacional, un 22-23% de su PIB es industria".

Al hilo, ha resaltado la importancia del PERTE Agro, que "busca la transformación digital, procesos de mejora y el camino hacia la sostenibilidad" en el sector agroalimentario, que, según ha precisado durante su intervención, representa el 13% del Producto Interior Bruto (PIB) del país y el 15% del empleo.

El representante ministerial ha destacado la inversión del Gobierno en la Región al afirmar que este ha destinado "120 millones a Murcia para la transformación del modelo turístico y estamos invirtiendo 200 millones en la transformación industrial".

Hereu ha definido a la Región de Murcia como "emprendedora, innovadora y muy exportadora" y ha destacado su tejido empresarial basado en pequeñas y medianas empresas y empresas familiares, al tiempo que ha señalado que Estrella de Levante representa "un magnífico ejemplo del desarrollo y la transformación que está viviendo la industria agroalimentaria".

Asimismo, ha agradecido "a empresarios, empresarias, trabajadores y trabajadoras que son finalmente los grandes líderes" de este proceso de transformación económica.