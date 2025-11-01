Herida grave una mujer al ser atropellada en la avenida Juan de Borbón de Murcia

Lugar donde se ha producido el atropello - 1-1-2

MURCIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Servicios de emergencias han atendido a una mujer que ha resultado herida grave al ser atropellada en la avenida Juan de Borbón de Murcia, según informaron fuentes del '1-1-2' consultadas por Europa Press.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido, a partir de las 17.43 horas, más de una decena de llamadas alertando de que una mujer se encontraba inconsciente en el suelo, por lo que han solicitado asistencia sanitaria de forma urgente.

Al lugar se han desplazado Protección Civil, Policía Local de Murcia y una ambulancia con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Una vez estabilizada, la mujer ha sido trasladada al hospital Virgen de la Arrixaca, donde ha ingresado por la puerta de Urgencias.