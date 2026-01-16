Herida una mujer de 78 años al inhalar humo en el incendio de su vivienda en Alcantarilla (Murcia)

Bomberos del CEIS trabajan en la extinción de un incendio en una vivienda en Alcantarilla - CEIS RM

ALCANTARILLA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 78 años ha tenido que ser atendida y trasladada al hospital al inhalar humo en el incendio de su vivienda, un tercer piso de la calle doctor Fleming de Alcantarilla (Murcia), según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido barias llamadas alertando del incendio a partir de las 1.19 horas de esta madrugada. Al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional, así como bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia.

Los servicios de emergencia han desalojado el edificio y han solicitado asistencia para una mujer que había inhalado humo, por lo que también ha acudido una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Tras estabilizar a la afectada, la han trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia. Los bomberos han dado por extinguido el incendio y se han retirado a su parque a las 2.20 horas.