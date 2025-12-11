Herido un camionero tras caer por un terraplén en la A-7 a su paso por la pedanía murciana de Javalí Nuevo

Lugar donde se ha producido el accidente - 1-1-2 RM

MURCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 33 años ha tenido que ser rescatado, atendido y trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca tras salir de la vía el camión que conducía y caer por un terraplén en la autovía A-7 a su paso por la pedanía murciana de Javalí Nuevo, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido, a partir de las 10.16 horas, más de una decena de llamadas de testigos del accidente, ocurrido en el kilómetro 575 de la referida vía, en dirección hacia Andalucía, que decían que el camión había quedado volcado al fondo de un barranco y que el conductor estaba atrapado en el interior de la cabina.

Al lugar se han movilizado bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Tras ser excarcelado por los bomberos, el accidentado ha sido estabilizado por los sanitarios y trasladado en la UME del 061 al hospital Virgen de la Arrixaca.