Herido grave el ocupante de un vehículo al colisionar con otro en el polígono Cabezo Beaza, en Cartagena

Lugar donde se ha producido el accidente - 1-1-2 RM

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 59 años ha tenido que ser rescatado y trasladado al hospital tras resultar gravemente herido al colisionar el vehículo en el que viajaba contra otro turismo en un cruce del polígono industrial Cabezo Beaza de Cartagena.

Otras dos personas más --una mujer de 28 años y un varón de 45-- han sido atendidos por los sanitarios y trasladados al hospital con heridas menos graves, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido, a partir de las 12.43 horas de este miércoles, varias llamadas alertando del accidente, ocurrido en la intersección de las calles Dublín y Belgrado del referido polígono.

Los llamantes han indicado que uno de los ocupantes de los vehículos implicados en la colisión se encontraba herido y atrapado en el interior.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Tras ser rescatado por los bomberos, el herido ha sido atendido por los sanitarios del 061 y trasladado en la UME al hospital Santa Lucía con lesiones graves.