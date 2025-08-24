Herido un hombre de 35 años tras caer de un paramotor en vuelo en la pedanía caravaqueña de La Almudena

MURCIA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencias han atendido y trasladado al hospital a un hombre, de 35 años de edad, que ha resultado herido al caer de un vehículo paramotor en vuelo en La Almudema, municipio de Caravaca de la Cruz.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia, a las 8.37 horas, recibía la llamada del piloto de un vehículo paramotor en vuelo, indicando que el copiloto había caído desde gran altura cuando sobrevolaban la pedanía de La Almudema.

Hasta el lugar indicado por el piloto, con las coordinadas de ubicación precisas, se ha dirigido una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias '061', también se ha informado a Guardia Civil.

Atendido el herido por sanitarios '061', un hombre de 35 años de edad, lo trasladan inmovilizado, estable, pero consciente al Hospital Rafael Méndez de Lorca para una valoración más precisa de posibles lesiones internas. No tenemos constancia de las circunstancias que han originado la caída, ni la altura desde dónde se ha precipitado el afectado.