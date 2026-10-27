Herido muy grave un hombre de 87 años al chocar su turismo con un camión en la A-33 en Jumilla - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

JUMILLA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 87 años ha resultado herido muy grave este martes al colisionar el turismo que conducía con un camión en el kilómetro 30 de la autovía A-33, en el término municipal de Jumilla, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas alertando del accidente a las 8.41 horas. Según los avisos, el conductor del turismo se encontraba inconsciente y atrapado en el interior del vehículo.

Al lugar se han desplazado patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) del 061.

El hombre ha sido rescatado por testigos del accidente y, tras ser estabilizado por los sanitarios, ha sido trasladado en la UME al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde ha ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).