La historia, la ciencia y el arte se suman a la literatura en la nueva programación cultural de la Biblioteca Regional

El Director General De Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, Junto Con El Director De La Biblioteca Regional De Murcia, Juan José Lara, Durante La Presentación De La Nueva Programación - CARM

MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes presenta la programación de la Biblioteca Regional de Murcia para el último cuatrimestre de 2026, que combinará los aspectos más divulgativos de disciplinas como la literatura, el arte, la ciencia o la historia, y que contará con reputados nombres y con la visita de 'influencers' de referencia.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, declaró que "esta nueva programación reunirá en el espacio de Cultura a grandes nombres de la literatura actual, pero también a personalidades destacadas de otros ámbitos como la ciencia, la historia y el arte".

Así, 'El canon de la BRMU', ciclo dedicado a la literatura, recibirá en las próximas semanas a las autoras Lana Corujo (14 de octubre), una de las revelaciones literarias del momento, y a Marta Jiménez Serrano (26 de octubre).

En el ciclo 'Bibliosofía', sobre filosofía y ensayo y organizado junto a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, participarán José Antonio Marina (28 de octubre), uno de los pensadores más reputados de nuestro país, y Juan Luis Arsuaga (29 de octubre), paleoantropólogo y escritor, miembro del equipo de investigaciones del yacimiento paleontológico de Quibas, en Abanilla.

El ciclo 'PsicoLab', por su parte, contará con Nazareth Castellanos (11 de diciembre), reconocida neurocientífica. 'Artistíssimos', el ciclo dedicado a la divulgación del arte y la historia, recibirá asimismo a María José Solano (19 de noviembre), historiadora del arte, escritora y periodista; y a Anabel Vázquez (8 de octubre), autora de la obra 'Piscinosofía', especializada en arte y viajes.

La divulgación científica, en el marco del ciclo 'Influcienciers', creado junto a la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia, contará con Sergio Paredes Luengo (22 de octubre), conocido por su cuenta 'El mosaico de la historia', que combina ciencia e historia; Ana Pérez Ballesta (18 de noviembre), médica de familia en Murcia que publica contenido en redes sociales como 'Ana mi doctora'; y Sara Marín (1 de diciembre), residente en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, que tiene en su cuenta de Instagram 'Un café con tu doctora' más de un millón y medio de seguidores.

El ciclo 'Haciendo historia' hará por último un recorrido por la historia y la cultura de Alemania bajo el título: 'Alemania: de Goethe al abismo'. Esta edición, organizada en colaboración con el Consulado General de Alemania en Barcelona, recibirá a Rosa Sala Rose (26 de noviembre), autora de la obra 'El misterioso caso alemán'; y a Rafael Argullol (3 de diciembre), que ha abordado la cultura y la historia germánicas en diversas obras.

ACTIVIDADES INFANTILES

El próximo sábado 3 de octubre se retomarán también en la Biblioteca Regional las actividades infantiles de la mano de Kummerlin, pseudónimo de Cristina Vázquez, autora de diversas obras, docente, música y gestora cultural.

Las obras de Kummerlin están dirigidas principalmente a estudiantes de Infantil y Primaria y tienen una relación muy marcada con la música, ya que, además de escribir las historias, la autora crea canciones para acompañarlas. En sus presentaciones, Vázquez combina escritura, narración oral, música y escenografía artesanal.

Patricio Sánchez destacó que todas estas iniciativas responden a la voluntad de "crear lectores, acercar la Biblioteca a los ciudadanos y generar nuevas oportunidades para participar activamente en la cultura". Las familias pueden formalizar la inscripción en las actividades infantiles a través del portal web de la Biblioteca Regional.