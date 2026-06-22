Los hogares murcianos necesitan 4,3 años de renta neta para comprar su primera vivienda, según el Banco de España

Archivo - Carteles de venta y alquiler de pisos en un edificio - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MURCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los hogares de la Región de Murcia que no residen en un inmueble de su propiedad deben destinar una media de 4,3 años de su renta neta para adquirir su primera vivienda, mientras que aquellos que optan por el arrendamiento dedican el 21,7% de sus ingresos netos al pago del alquiler.

Así se desprende de los datos específicos por comunidades autónomas y áreas urbanas del Informe Anual del Banco de España correspondiente a 2025, que analiza el acceso al mercado inmobiliario y sus efectos sobre la economía y la desigualdad.

El estudio constata que los niveles de esfuerzo financiero en la Región de Murcia se sitúan por debajo de la media nacional, establecida en 6,8 años de renta neta para la adquisición de vivienda y en un 26,7% de los ingresos para el pago mensual del alquiler.

Esta contención responde a que el precio real de compra en la comunidad autónoma creció un 1,3% entre 2014 y 2025 --frente al incremento superior al 2% en el conjunto de España--, mientras que el precio real del alquiler registró una subida media del 1,3% anual en la década comprendida entre 2014 y 2024.

No obstante, el organismo supervisor ha advertido de que la evolución del mercado inmobiliario regional ha sido muy dispar según la zona geográfica, localizándose las mayores subidas de precios y los esfuerzos financieros más acusados en los núcleos que concentran el dinamismo económico, el crecimiento demográfico y la presión de la demanda turística.

En este sentido, el área urbana de Cartagena se posiciona como el territorio de la Región donde los hogares afrontan una mayor dificultad de acceso, requiriendo 4,9 años de su renta neta para formalizar la compra de una primera vivienda y destinando el 23,1% de sus recursos al arrendamiento.

Por su parte, en el área urbana de Murcia el precio real de la compraventa escaló un 1,9% entre 2014 y 2025, mientras que el del alquiler subió un 1,3% anual entre 2014 y 2024. En el extremo opuesto se sitúa Lorca, donde el precio real de compra anotó un descenso medio del 0,3% anual desde 2014.

A nivel general, el Banco de España incide en su informe en que el déficit acumulado de vivienda y el hecho de que la demanda crezca a un ritmo más acelerado que la oferta están tensionando los precios reales en todo el país.

El supervisor alerta de que este elevado esfuerzo frena la emancipación de los jóvenes, dificulta la localización de la población inmigrante y termina impactando negativamente en decisiones estructurales como la natalidad, la movilidad laboral o la inversión en formación.