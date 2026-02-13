Un hombre herido al caerle encima una palmera en Cieza y otro en Alquerías (Murcia) al golpearle la puerta de un camión

MURCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento que sufre la Región de Murcia como consecuencia de la borrasca Oriana han dejado dos heridos en la comunidad este viernes.

El primero de ellos ha sido en Cieza, donde una palmera ha caído encima de un hombre de unos 70 años. Al lugar del accidente, que ha ocurrido a las 12.22 horas, se ha desplazado una UME que ha trasladado al varón al Hospital de la Vega Loreno Guirao, según informaron fuentes del 1-1-2 a Europa Pres.

Sobre las 13.20 horas, en la pedanía murciana de Alquerías, un hombre ha sido golpeado por la puerta de un camión y como resultado ha quedado semiinconsciente por lo que ha tenido que ser atendido por los servicios de emergencia.