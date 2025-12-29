El hospital de Caravaca de la Cruz es pionero en la implantación de la videoconsulta de electroencefalograma

El hospital de Caravaca de la Cruz es pionero en implantar la videoconsulta de electroencefalograma - CARM

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

El Hospital Comarcal del Noroeste de Caravaca de la Cruz es pionero en la implantación del programa de Tele-Vídeo Electroencefalografía (Tele-EEG), que permite realizar estudios neurológicos de alta precisión de forma remota desde otros centros hospitalarios.

Este proyecto ha sido puesto en marcha por el Servicio de Neurología junto al Servicio de Neurofisiología Clínica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha visitado este lunes el hospital de Caravaca de la Cruz, que se convierte en el primero en el que se ha implantado el Tele-EEG, y a él le seguirán el Virgen del Castillo de Yecla y el Rafael Méndez de Lorca.

"Mejoramos la accesibilidad de los pacientes a esta prueba sin necesidad de desplazarse fuera de su centro de referencia", ha dicho Pedreño, tras asegurar que la Tele-Vídeo Electroencefalografía "supone una importante mejora en la atención y bienestar de los pacientes porque ofrece mayor seguridad, reduce la estancia hospitalaria y favorece un uso más eficiente y sostenible de recursos sanitarios".

Desde su puesta en marcha en octubre, 11 pacientes se han beneficiado ya del estudio de su caso 'in situ'. Los estudios de Tele-EEG son una herramienta para el diagnóstico de epilepsia, trastornos del nivel de conciencia o de sueño e incluso tumores, entre otras patologías neurológicas.

EN TIEMPO REAL

Tras la colocación de los electrodos sobre el cuero cabelludo, las señales bioeléctricas cerebrales del paciente registradas en los equipos de Neurología del hospital de Caravaca de la Cruz viajan por la red hasta el Servicio de Neurofisiología Clínica del Virgen de la Arrixaca, donde los especialistas las visualizan con total nitidez y un mínimo desajuste de uno o dos segundos.

Para hacer posible la implantación de este programa ha sido decisivo el trabajo conjunto de múltiples equipos de Ingeniería e Informática, así como la implicación del personal de las áreas I y IV de Salud.

En este sentido, Pedreño ha señalado que "este nuevo proyecto demuestra la capacidad de nuestros equipos para innovar y avanzar en la mejora de la atención sanitaria, y de acercar la tecnología a los pacientes para reforzar la equidad dentro del sistema sanitario público".

BAJA LA LISTA DE ESPERA

Según los últimos datos publicados a junio de 2025 por el Servicio Murciano de Salud (SMS), la lista de espera del hospital de Caravaca de la Cruz ha bajado tanto en cirugía como en consultas y pruebas diagnósticas en el primer semestre del año.

Además, los tiempos de espera están por debajo de la media del SMS tanto en intervenciones quirúrgicas como en pruebas diagnósticas.

En cirugía, el tiempo de espera ha disminuido 4,4 días respecto a diciembre de 2024, y está 42 días por debajo que la media regional; y en pruebas diagnósticas, el tiempo de espera es 10 días menor que la media, y además, en el Área IV ha bajado 9,4 días respecto a hace 6 meses.

En el caso de las Consultas Externas, el tiempo medio de espera se sitúa sólo 5 días por encima de la media regional pero, eso sí, ha bajado en más de 20 días respecto a diciembre de 2024.

En cuanto al personal, el Área IV cuenta actualmente con más de 1.100 trabajadores, casi 300 más que hace cinco años. El número de profesionales en Atención Primaria ha aumentado un 20 por ciento desde 2020, y en Atención Hospitalaria, el crecimiento ha sido de un 31 por ciento, pasando de 664 trabajadores a los casi 900 actuales.